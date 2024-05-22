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18:48, 22 мая 2024Ценности

Раскрыты способы избежать появления мозолей из-за новой обуви

Дизайнер Миллер: во избежание мозолей новую обувь лучше разнашивать час по дому

Фото: Thomas Banneyer / Globallookpress.com

Основатель бренда Gatsby Shoes раскрыл способы избежать появления мозолей из-за ношения новой обуви. Соответствующий комментарий публикует The Sun.

Дизайнер Габриель Миллер рассказал, что после покупки новой пары лучше разнашивать их по дому от 30 минут до часа прежде чем выйти на улицу. Таким образом обувь приобретет форму ноги, объяснил он.

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Кроме того, важно выбрать хорошие носки, чтобы избежать возникновение мозолей. «Выбирайте удобные, дышащие носки из натуральных волокон, таких как хлопок или шерсть», — пояснил эксперт и добавил, что лучше выбирать качественную обувь, поскольку ношение новой пары не должно быть болезненным процессом.

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      Карина Черных
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