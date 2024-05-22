Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:21, 22 мая 2024Экономика

Россиян предупредили о проблемах с китайскими автомобилями

Адвокат Глазунов: владельцы авто из КНР могут столкнуться с нехваткой запчастей

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

При покупке и эксплуатации китайских автомобилей россиян может ожидать ряд проблем. Об этом в беседе с «Российской газетой» предупредил адвокат Алексей Глазунов.

Владельцы авто из КНР могут столкнуться с нехваткой запчастей у официальных дилеров, рассказал он. Также из-за постоянной доработки и изменений китайских моделей некоторые детали будет подходить не для всех партий. Однако в ближайшие годы, учитывая популярность таких машин, не исключено появление предприятий по их сборке в России, и проблема с запчастями будет решена, заявил эксперт.

Материалы по теме:
Россияне пытаются избавиться от ввезенных по параллельному импорту автомобилей: почему машины оказались им не по карману?
Россияне пытаются избавиться от ввезенных по параллельному импорту автомобилей:почему машины оказались им не по карману?
27 марта 2024
Цены на китайские машины в России резко снижаются. Смогут ли отечественные авто выдержать конкуренцию с ними?
Цены на китайские машины в России резко снижаются.Смогут ли отечественные авто выдержать конкуренцию с ними?
15 апреля 2024

Глазунов указал также на хитрость, к которой прибегают производители из Китая: они заявляют о длительном гарантийном сроке, не уточняя, что он распространяется лишь на некоторые элементы автомобиля (например, на кузов — 5 лет, на ходовую часть — 6 месяцев). Адвокат призвал россиян внимательнее изучить условия перед покупкой.

Кроме того, китайские бренды, недавно появившиеся на российском рынке, еще не успели организовать в стране достойный уровень сервиса и клиентской поддержки. С технической точки зрения юрист назвал слабыми местами машин из КНР электронику и гаджеты, которые часто не русифицированы, а также низкое качество сборки и обработки металла, что приводит к коррозии кузова.

Ранее опрошенные Autonews эксперты предупредили, что китайским машинам, которые продаются в России, грозит новое подорожание — примерно на 150 долларов за каждую, или на 13,5 тысячи рублей. Причиной роста цен станет рекордное за последние 1,5 года повышение ставок фрахта контейнеров. В мае в поставке в Москву они в среднем стали на 300 долларов дороже, при этом в отдельных случаях речь идет о повышении на 500-800 долларов, а при поставках через Белоруссию — на 800-1500 долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия заняла Клещеевку в ДНР. На Украине называли это село «ключом к Бахмуту»

      Избитая утюгом в своей квартире москвичка оказалась женой участника СВО

      Глава МИД Франции допустил признание Палестины

      Про Людей Икс снимут новый фильм

      Бывший премьер Израиля призвал ликвидировать МУС

      Полковник объяснил значимость контроля над Клещеевкой

      Инстасамку убрали из программы концерта в Кремле

      Ученый предсказал разрушительные лесные пожары

      Съемки сериала о Жириновском подтвердили

      ВСУ обстреляли дома жителей Харьковской области за отказ от эвакуации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше