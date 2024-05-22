Россиян предупредили о проблемах с китайскими автомобилями

Адвокат Глазунов: владельцы авто из КНР могут столкнуться с нехваткой запчастей

При покупке и эксплуатации китайских автомобилей россиян может ожидать ряд проблем. Об этом в беседе с «Российской газетой» предупредил адвокат Алексей Глазунов.

Владельцы авто из КНР могут столкнуться с нехваткой запчастей у официальных дилеров, рассказал он. Также из-за постоянной доработки и изменений китайских моделей некоторые детали будет подходить не для всех партий. Однако в ближайшие годы, учитывая популярность таких машин, не исключено появление предприятий по их сборке в России, и проблема с запчастями будет решена, заявил эксперт.

Глазунов указал также на хитрость, к которой прибегают производители из Китая: они заявляют о длительном гарантийном сроке, не уточняя, что он распространяется лишь на некоторые элементы автомобиля (например, на кузов — 5 лет, на ходовую часть — 6 месяцев). Адвокат призвал россиян внимательнее изучить условия перед покупкой.

Кроме того, китайские бренды, недавно появившиеся на российском рынке, еще не успели организовать в стране достойный уровень сервиса и клиентской поддержки. С технической точки зрения юрист назвал слабыми местами машин из КНР электронику и гаджеты, которые часто не русифицированы, а также низкое качество сборки и обработки металла, что приводит к коррозии кузова.

Ранее опрошенные Autonews эксперты предупредили, что китайским машинам, которые продаются в России, грозит новое подорожание — примерно на 150 долларов за каждую, или на 13,5 тысячи рублей. Причиной роста цен станет рекордное за последние 1,5 года повышение ставок фрахта контейнеров. В мае в поставке в Москву они в среднем стали на 300 долларов дороже, при этом в отдельных случаях речь идет о повышении на 500-800 долларов, а при поставках через Белоруссию — на 800-1500 долларов.