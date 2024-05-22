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10:31, 22 мая 2024Забота о себе

Россиянам дали советы по грамотному обустройству малогабаритных квартир

Дизайнер Орлова призвала использовать минимум декора в маленьких квартирах

Фото: Григорий Собченко / Коммерсантъ

Дизайнер-визуализатор мебельной компании Lazurit Юлия Орлова призвала использовать минимум декора и избегать нефункциональных предметов интерьера, чтобы малогабаритная квартира была удобной и выглядела стильно. Советы по грамотному обустройству маленьких пространств она дала в беседе с «Лентой.ру».

Орлова рассказала, что для оформления небольших помещений часто используют скандинавский стиль или минимализм. По ее словам, оба направления предполагают использование минимума декора, светлых тонов и натуральных фактур. Однако за счет использования природных оттенков скандинавский стиль выглядит более уютным, считает дизайнер.

Также, по мнению Орловой, для миниатюрных квартир подходит дизайн в стиле лофт. Она отметила, что на первый взгляд выбор кажется неожиданным, но на деле он хорошо вписывается в маленькие пространства. «В стиле лофт повсеместно присутствуют большие зеркала и кованые элементы, например, высокие опоры — все это дает эффект воздушности и простора. А неоштукатуренные стены и открытые коммуникации сохраняют сантиметры полезной площади», — пояснила дизайнер.

При выборе мебели Орлова посоветовала отдавать предпочтение многофункциональным предметам интерьера. По ее словам, диван-кровать, пуф с местом для хранения, раздвижной кухонный стол стали привычными в оформлении компактных квартир. К свежим тенденциям дизайна она отнесла навесную мебель. «Буквально пять лет назад она не пользовались спросом в России, а сейчас растут запросы даже на навесные прикроватные тумбы. Такая мебель помогает сэкономить пространство и значительно упрощает уборку», — отметила дизайнер.

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Ранее дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr. Doors Ксения Кузнецова рассказала, как грамотно обустроить спальню. По ее словам, самое важное — выбрать подходящую кровать и обустроить системы хранения.

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      Наталья Обрядина
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