Россиянам дали рекомендации по грамотному обустройству спальни

Правильный выбор кровати, организация зоны хранения вещей, а также добротный домашний текстиль — важные детали, которые стоит предусмотреть при организации зоны отдыха в квартире. Эти и другие рекомендации по грамотному обустройству спальни дала россиянам дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова в ходе беседы с «Лентой.ру».

Для комфортного отдыха и сна Кузнецова посоветовала в первую очередь выбрать удобную кровать. Они бывают как мягкие, так и на деревянном или металлическом каркасе. Кроме того, по словам дизайнера, выбор конкретной модели будет зависеть от личных потребностей в дополнительных местах хранения, встроенной подсветке, зарядках для гаджетов. При покупке кровати можно также заказать в качестве изголовья мягкую стеновую панель, которая не только станет дополнительным декоративным решением для спальни, но и усилит звукоизоляцию комнаты.

Также, по мнению эксперта, в спальне необходимо предусмотреть вместительную систему хранения.

Зачастую россияне не могут похвастаться большой площадью квартиры, именно поэтому необходимо использовать любую возможность грамотно задействовать имеющийся метраж. При отсутствии отдельной гардеробной зоны предусмотрите систему хранения в спальне. Она должна включать полки, отделение для вешалок и специальные отсеки для хранения обуви. В шкаф также можно интегрировать гладильную доску, что удобно с практической точки зрения Ксения Кузнецова дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors

В гардеробной зоне Кузнецова призвала продумать и грамотную внутреннюю подсветку. Еще одним современным решением она назвала выбор раздвижных систем дверей, которые при необходимости скрываются в конструктив шкафа.

В заключение дизайнер отметила, что важную роль в оформлении интерьера спальни играет и домашний текстиль. «Рекомендуется выбирать изделия из натуральных материалов, которые не придется регулярно чистить от пыли и других загрязнений, при этом их эстетические свойства сохранятся надолго», — объяснила она. Для оформления окон в спальне Кузнецова предложила остановить свой выбор на блэкаут-шторах. Они не пропустят лишний свет, который особенно в теплое время года может помешать сну.

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