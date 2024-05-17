Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:34, 17 мая 2024Забота о себе

Россиянам дали рекомендации по грамотному обустройству спальни

Фото: Christopher Jolly / Unsplash

Правильный выбор кровати, организация зоны хранения вещей, а также добротный домашний текстиль — важные детали, которые стоит предусмотреть при организации зоны отдыха в квартире. Эти и другие рекомендации по грамотному обустройству спальни дала россиянам дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова в ходе беседы с «Лентой.ру».

Для комфортного отдыха и сна Кузнецова посоветовала в первую очередь выбрать удобную кровать. Они бывают как мягкие, так и на деревянном или металлическом каркасе. Кроме того, по словам дизайнера, выбор конкретной модели будет зависеть от личных потребностей в дополнительных местах хранения, встроенной подсветке, зарядках для гаджетов. При покупке кровати можно также заказать в качестве изголовья мягкую стеновую панель, которая не только станет дополнительным декоративным решением для спальни, но и усилит звукоизоляцию комнаты.

Также, по мнению эксперта, в спальне необходимо предусмотреть вместительную систему хранения.

Зачастую россияне не могут похвастаться большой площадью квартиры, именно поэтому необходимо использовать любую возможность грамотно задействовать имеющийся метраж. При отсутствии отдельной гардеробной зоны предусмотрите систему хранения в спальне. Она должна включать полки, отделение для вешалок и специальные отсеки для хранения обуви. В шкаф также можно интегрировать гладильную доску, что удобно с практической точки зрения

Ксения Кузнецова дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors

В гардеробной зоне Кузнецова призвала продумать и грамотную внутреннюю подсветку. Еще одним современным решением она назвала выбор раздвижных систем дверей, которые при необходимости скрываются в конструктив шкафа.

В заключение дизайнер отметила, что важную роль в оформлении интерьера спальни играет и домашний текстиль. «Рекомендуется выбирать изделия из натуральных материалов, которые не придется регулярно чистить от пыли и других загрязнений, при этом их эстетические свойства сохранятся надолго», — объяснила она. Для оформления окон в спальне Кузнецова предложила остановить свой выбор на блэкаут-шторах. Они не пропустят лишний свет, который особенно в теплое время года может помешать сну.

Материалы по теме:
Стильно и экономично. Как создать актуальный интерьер, если бюджет ограничен?
Стильно и экономично.Как создать актуальный интерьер, если бюджет ограничен?
29 мая 2023
Японка разбогатела, научив весь мир идеальной уборке. Почему теперь она отказалась от своих принципов?
Японка разбогатела, научив весь мир идеальной уборке.Почему теперь она отказалась от своих принципов?
19 февраля 2023

Ранее архитектор Евгения Матвеенко раскрыла секреты обустройства уютного домашнего офиса. Первым делом она рекомендовала тщательно выбирать стол и стул. Они должны быть максимально удобными и эргономичными, чтобы человек избежал риска развития проблем с позвоночником и зрением.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Обрядина
      Обсудить
      Последние новости

      Британцы задумались о последствиях отправки Украине дальнобойных ракет. Они опасаются военного ответа России

      Боррель призвал ЕС быть осторожным в отношении Украины

      Женщина нашла странные таблетки у мужа и уличила его в изменах

      Звезда «Реальных пацанов» раскрыла пол своего будущего ребенка

      Рэпер Птаха задолжал налоговой почти миллион рублей

      В Евросоюзе обеспокоились успехами России на Украине

      В Кремле высказались об усилении безопасности Путина после покушения на Фицо

      Ушедшие в самоволку срочники устроили драку в ночном клубе в российском городе

      Феминистку Маршенкулову захотели заочно арестовать за оправдание терроризма

      Мэр Тбилиси назвал немыслимым тон Запада при разговоре с Грузией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше