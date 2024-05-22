Россиянам раскрыли распространенную ошибку при похудении

Врач-эндокринолог Ладыгина заявила, что строгие диеты не помогают похудеть

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявила, что строгие диеты не помогают сбросить вес. Выпуск передачи, в котором медик раскрыла распространенную ошибку при похудении, доступен на платформе «Смотрим».

Ладыгина предостерегла россиян от соблюдения строгих диет. «Не существует одной волшебной диеты, питание должно быть разнообразным, сбалансированным и таким, чтобы вы на протяжении всей жизни смогли его соблюдать», — отметила врач.

Специалистка рассказала, что при соблюдении любой строгой диеты с ограничением калорийности происходит замедление основного обмена. «Единственный способ удержать уровень основного обмена — это постепенное расширение физической активности», — объяснила медик.

По словам врача, если человек то соблюдает строгую диету, то прерывается, с каждой последующей попыткой ему становится гораздо сложнее снизить вес. «Головной мозг, наш центр голода и насыщения, запоминает максимальный вес и всегда будет стремиться к нему вернуться», — заключила Ладыгина.

Ранее врач Александр Мясников рассказал, что употребление цикория может помочь сбросить вес. Он объяснил это содержанием в нем инулина, который замедляет всасывание веществ.