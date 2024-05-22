Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:36, 22 мая 2024Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли распространенную ошибку при похудении

Врач-эндокринолог Ладыгина заявила, что строгие диеты не помогают похудеть

Фото: Unsplash

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявила, что строгие диеты не помогают сбросить вес. Выпуск передачи, в котором медик раскрыла распространенную ошибку при похудении, доступен на платформе «Смотрим».

Ладыгина предостерегла россиян от соблюдения строгих диет. «Не существует одной волшебной диеты, питание должно быть разнообразным, сбалансированным и таким, чтобы вы на протяжении всей жизни смогли его соблюдать», — отметила врач.

Специалистка рассказала, что при соблюдении любой строгой диеты с ограничением калорийности происходит замедление основного обмена. «Единственный способ удержать уровень основного обмена — это постепенное расширение физической активности», — объяснила медик.

По словам врача, если человек то соблюдает строгую диету, то прерывается, с каждой последующей попыткой ему становится гораздо сложнее снизить вес. «Головной мозг, наш центр голода и насыщения, запоминает максимальный вес и всегда будет стремиться к нему вернуться», — заключила Ладыгина.

Ранее врач Александр Мясников рассказал, что употребление цикория может помочь сбросить вес. Он объяснил это содержанием в нем инулина, который замедляет всасывание веществ.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      В Британии признали уничтожение Россией секретных баз наемников на Украине

      Стартап по созданию продуктов личной гигиены привлек миллионы долларов

      В МТС ответили на претензии антимонопольного ведомства

      Врачи назвали снижающую риск рака привычку

      Вашингтон обвинили в поддержке ответственного за пытки в Афганистане военного

      Лавров приехал в резиденцию иранского посла

      Российские бойцы получили модернизированных «убийц Abrams»

      На Украине экс-чиновника заподозрили в незаконном обогащении на миллионы гривен

      Бывшего вице-премьера российского региона взяли под стражу за взятки

      Рита Дакота ответила на слухи о пластике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше