Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:57, 22 мая 2024Экономика

Россиянам захотели запретить покупку одного типа квартир по семейной ипотеке

Мутко: в России могут ограничить покупку маленьких квартир по семейной ипотеке
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Россиянам могут запретить покупать малогабаритные квартиры (меньше 35 квадратных метров) по семейной ипотеке. Такое ограничение обсуждают власти, рассказал гендиректор института развития «Дом.рф» Виталий Мутко, передает РИА Новости.

По словам главы госкомпании, сейчас распределение малометражных и семейных квартир в общем объеме строящегося жилья не соответствует реальным потребностям в демографии. По данным «Дом.рф», на долю квартир площадью менее 28 квадратных метров приходится 11 процентов, а на квартиры в 28-44 «квадрата» — 39 процентов.

При этом в последние два с половиной года застройщики активно наращивали число маленьких квартир в своих проектах — их доля за это время выросла на 21 процент, отметил Мутко. Ограничение покупки микрожилья в рамках семейной ипотеки будет стимулировать застройщиков к изменению квартирографии проектов, а переходный период позволит осуществить плавную подстройку, не нарушая экономику ранее запущенных проектов, пояснил глава «Дом.рф».

Ранее в Минфине предложили повысить процент по семейной ипотеке для россиян с двумя несовершеннолетними детьми. Для этой категории граждан ставка по льготным кредитам может вырасти до 12 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      В Британии признали уничтожение Россией секретных баз наемников на Украине

      Бывшего вице-премьера российского региона взяли под стражу за взятки

      Рита Дакота ответила на слухи о пластике

      Россиянам раскрыли распространенную ошибку при похудении

      В деревьях Приморья нашли вещество против распространенного заболевания

      Поражение России в украинском конфликте сочли невыгодным для США

      Эксперты назвали главные тренды дизайна интерьеров

      Власти взяли паузу в вопросе о пошлинах на вино из стран НАТО

      Россиян успокоили по поводу роста цен на чай

      Пенсионер поехал в путешествие всей жизни с женой и не выжил при турбулентности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше