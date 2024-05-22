Россиянам захотели запретить покупку одного типа квартир по семейной ипотеке

Мутко: в России могут ограничить покупку маленьких квартир по семейной ипотеке

Россиянам могут запретить покупать малогабаритные квартиры (меньше 35 квадратных метров) по семейной ипотеке. Такое ограничение обсуждают власти, рассказал гендиректор института развития «Дом.рф» Виталий Мутко, передает РИА Новости.

По словам главы госкомпании, сейчас распределение малометражных и семейных квартир в общем объеме строящегося жилья не соответствует реальным потребностям в демографии. По данным «Дом.рф», на долю квартир площадью менее 28 квадратных метров приходится 11 процентов, а на квартиры в 28-44 «квадрата» — 39 процентов.

При этом в последние два с половиной года застройщики активно наращивали число маленьких квартир в своих проектах — их доля за это время выросла на 21 процент, отметил Мутко. Ограничение покупки микрожилья в рамках семейной ипотеки будет стимулировать застройщиков к изменению квартирографии проектов, а переходный период позволит осуществить плавную подстройку, не нарушая экономику ранее запущенных проектов, пояснил глава «Дом.рф».

Ранее в Минфине предложили повысить процент по семейной ипотеке для россиян с двумя несовершеннолетними детьми. Для этой категории граждан ставка по льготным кредитам может вырасти до 12 процентов.