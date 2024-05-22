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20:37, 22 мая 2024Силовые структуры

Россиянин лишился 340 тысяч после ночи с уголовницей с сайта знакомств

Россиянка обокрала нового знакомого после ночи в отеле

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Краснодарском крае задержали 43-летнюю ранее судимую россиянку, обокравшую мужчину после совместной ночи. Об этом в среду, 22 мая, в своем Telegram-канале сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, потерпевший познакомился с уголовницей из Хабаровска на сайте знакомств. Позже состоялась встреча в Сочи, где пара арендовала номер в гостинице. Очнувшись на следующее утро, мужчина понял, что он в номере один, а новая знакомая сбежала, прихватив 340 тысяч рублей наличными.

Оперативники вычислили аферистку по оставленной на ресепшене копии паспорта, ее задержали и возбудили в отношении нее уголовное дело.

9 мая эксперты предупредили россиян о мошенничестве с оплатой билетов в онлайн-кассах.

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      Владимир Седов
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