Россиянин лишился 340 тысяч после ночи с уголовницей с сайта знакомств

Россиянка обокрала нового знакомого после ночи в отеле

В Краснодарском крае задержали 43-летнюю ранее судимую россиянку, обокравшую мужчину после совместной ночи. Об этом в среду, 22 мая, в своем Telegram-канале сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, потерпевший познакомился с уголовницей из Хабаровска на сайте знакомств. Позже состоялась встреча в Сочи, где пара арендовала номер в гостинице. Очнувшись на следующее утро, мужчина понял, что он в номере один, а новая знакомая сбежала, прихватив 340 тысяч рублей наличными.

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