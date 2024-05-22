Россиянин сжег машину облившего его из лужи соседа

Во Владивостоке осудят мужчину, который сжег машину облившего его из лужи соседа

Во Владивостоке прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 47-летнего местного жителя, который сжег машину облившего его из лужи соседа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Мужчина проходит обвиняемым по статьям 167 («Умышленное уничтожение чужого имущества») и 158 («Кража») УК РФ. Его дело направлено в Первомайский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу. Ущерб обвиняемый не возместил.

По версии следствия, в июле 2023 года он затаил обиду на соседа, который окатил его водой из лужи. В результате ночью мужчина поджег его Infiniti FX 45 Premium, причинив ущерб собственнику на сумму около 1,4 миллиона рублей.

Ранее в Кингисеппе полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля и нашли у него тайник с оружием и боеприпасами.