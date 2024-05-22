Россиянкам старше 45 лет назвали модную одежду на лето
Стилист Андрей Медведев назвал модную одежду на лето 2024 года, которую можно носить россиянкам старше 45 лет. Его комментарий публикует WomanHit.
По словам эксперта, в этом возрасте не следует мыслить штампами и отказывать себе в привлекательных нарядах. Он посоветовал женщинам приобрести на лето шорты, бермуды и различные платья — как длины макси и миди, так и варианты до колена и короткие фасоны.
«Да, многие рассказывают о своей нелюбви к "несвежим" коленям и целлюлиту, но (...) многие возрастные дамы уже познакомились с чудесами косметологии и регулярно занимаются спортом, так что их ноги выглядят потрясающе. И носить в таком случае короткое платье совсем не зазорно», — пояснил собеседник издания.
Кроме того, специалист призвал включить в гардероб лосины и велосипедки, которые можно сочетать с туниками и оверсайз-рубашками. Также он внес в список свободные брюки из льна или вискозы и макси-юбки.
Ранее в мае стилистка магазинов Nonconform Анастасия Хохлова назвала россиянам модные оттенки одежды на лето 2024 года.