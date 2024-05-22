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16:51, 22 мая 2024Ценности

Россиянкам старше 45 лет назвали модную одежду на лето

Стилист Медведев: женщинам старше 45 лет можно носить шорты и короткие платья

Фото: Andrey Arkusha / Globallookpress.com

Стилист Андрей Медведев назвал модную одежду на лето 2024 года, которую можно носить россиянкам старше 45 лет. Его комментарий публикует WomanHit.

По словам эксперта, в этом возрасте не следует мыслить штампами и отказывать себе в привлекательных нарядах. Он посоветовал женщинам приобрести на лето шорты, бермуды и различные платья — как длины макси и миди, так и варианты до колена и короткие фасоны.

«Да, многие рассказывают о своей нелюбви к "несвежим" коленям и целлюлиту, но (...) многие возрастные дамы уже познакомились с чудесами косметологии и регулярно занимаются спортом, так что их ноги выглядят потрясающе. И носить в таком случае короткое платье совсем не зазорно», — пояснил собеседник издания.

Кроме того, специалист призвал включить в гардероб лосины и велосипедки, которые можно сочетать с туниками и оверсайз-рубашками. Также он внес в список свободные брюки из льна или вискозы и макси-юбки.

Ранее в мае стилистка магазинов Nonconform Анастасия Хохлова назвала россиянам модные оттенки одежды на лето 2024 года.

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      Алина Гостева
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