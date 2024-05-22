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10:40, 22 мая 2024Россия

Российская воспитательница детсада стала стриптизершей и возмутила родителей

В Рубцовске воспитательница детсада стала стриптизершей и возмутила родителей

Фото: Vershinin89 / Shutterstock / Fotodom

В Рубцовске Алтайского края воспитательница детского сада стала стриптизершей и возмутила родителей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

Россиянка днем работает в дошкольном учреждении, а по вечерам танцует в клубах. До этого девушка жаловалась руководству детсада на низкую зарплату.

Заведующая отметила, что руководство детсада добилось того, чтобы воспитательница закрыла свои соцсети. Подработка сотрудницы поделила родителей на два лагеря. Одни не увидели ничего дурного в том, что девушка зарабатывает стриптизом, другие же требуют немедленно ее уволить.

Депутаты Рубцовска отправили запрос по ситуации в городской департамент образования.

Ранее сообщалось, что в Москве мать пятилетнего ребенка обвинила воспитательницу в избиении сына. Сотрудница отрицает свою причастность к произошедшему с ребенком.

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      Анна Щербакова
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