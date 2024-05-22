Российские военные двумя выстрелами уничтожили опорный пункт ВСУ

Артиллеристы ВС РФ уничтожили двумя выстрелами опорный пункт ВСУ под Харьковом

Артиллеристы российской группировки войск «Север» уничтожили двумя выстрелами опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом рассказал артиллерист боевого расчета с позывным Братишка, передает РИА Новости.

«Отправили туда два 152-миллиметровых осколочно-фугасных снаряда, один был пристрелочный, второй прямо в цель», — сказал он.

Артиллерист отметил, что почти весь личный состав ВСУ был уничтожен. По его словам, его подразделение находится на прикрытии государственной границы.

22 мая в Минобороны России сообщили о продвижении подразделения российской группировки войск «Север» под Харьковом. В ведомстве рассказали о нанесении поражения живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле Волчанских Хуторов, Белого Колодезя и Петропавловки.