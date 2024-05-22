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18:54, 22 мая 2024Бывший СССР

Российские военные двумя выстрелами уничтожили опорный пункт ВСУ

Артиллеристы ВС РФ уничтожили двумя выстрелами опорный пункт ВСУ под Харьковом

Фото: РИА Новости

Артиллеристы российской группировки войск «Север» уничтожили двумя выстрелами опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом рассказал артиллерист боевого расчета с позывным Братишка, передает РИА Новости.

«Отправили туда два 152-миллиметровых осколочно-фугасных снаряда, один был пристрелочный, второй прямо в цель», — сказал он.

Артиллерист отметил, что почти весь личный состав ВСУ был уничтожен. По его словам, его подразделение находится на прикрытии государственной границы.

22 мая в Минобороны России сообщили о продвижении подразделения российской группировки войск «Север» под Харьковом. В ведомстве рассказали о нанесении поражения живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле Волчанских Хуторов, Белого Колодезя и Петропавловки.

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      Кристина Есикова
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