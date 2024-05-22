Штаб Байдена захотел нанять специалиста по мемам

Штаб Байдена решил нанять в команду специалиста по мемам

Штаб предвыборной кампании президента США Джо Байдена решил нанять специалиста по мемам, сообщает РИА Новости.

Соответствующая вакансия появилась на платформе Daybook. «Менеджер по мемам» должен будет заниматься поиском и развитием возможностей по сотрудничеству. В его обязанности также войдут связи с медиа, подкастерами и «страницами с мемами в соцсетях». Помимо этого, от специалиста ждут «инновационных идей».

В требованиях вакансии указан опыт в СМИ или производстве контента от двух до четырех лет, понимание цифрового ландшафта и трендов. Новому члену команды придется переехать в штат Делавэр и привиться от коронавируса.

Ранее предвыборный штат Байдена создал аккаунт в социальной сети TikTok. На первом опубликованном видео американский лидер отвечает на вопросы, связанные с футболом.