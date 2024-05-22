Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:32, 22 мая 2024Мир

Штаб Байдена захотел нанять специалиста по мемам

Штаб Байдена решил нанять в команду специалиста по мемам

Фото: Craig Hudson / Reuters

Штаб предвыборной кампании президента США Джо Байдена решил нанять специалиста по мемам, сообщает РИА Новости.

Соответствующая вакансия появилась на платформе Daybook. «Менеджер по мемам» должен будет заниматься поиском и развитием возможностей по сотрудничеству. В его обязанности также войдут связи с медиа, подкастерами и «страницами с мемами в соцсетях». Помимо этого, от специалиста ждут «инновационных идей».

В требованиях вакансии указан опыт в СМИ или производстве контента от двух до четырех лет, понимание цифрового ландшафта и трендов. Новому члену команды придется переехать в штат Делавэр и привиться от коронавируса.

Ранее предвыборный штат Байдена создал аккаунт в социальной сети TikTok. На первом опубликованном видео американский лидер отвечает на вопросы, связанные с футболом.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Россияна Марковская покинула Минобороны. Она стала личным пресс-секретарем Шойгу в 26 лет

      Экс-генерал ВСУ выругался в эфире из-за ситуаций с укреплениями

      Раненый российский боец провел три недели в блиндаже и выжил

      Глава Минобороны Германии оценил положение дел ВСУ

      Штаб Байдена захотел нанять специалиста по мемам

      Фитнес-эксперт посоветовала упражнения на выносливость для мужчин старше 40 лет

      Два жителя ЛНР погибли в результате украинского обстрела

      Украинским СМИ порекомендовали не оскорблять российских военных

      Германия выступила против конфискации активов России в пользу Украины

      Полковник указал на нестыковку в деле генерала Попова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше