Швейцария задействует военных для охраны конференции по Украине

Watson: Швейцария задействует 4 тысячи военных для охраны конференции по Украине

Федеральное правительство Швейцарии приняло решение задействовать четыре тысячи военных для охраны конференции по Украине, которая состоится в Бюргенштоке с 15 по 16 июня. Об этом сообщает портал Watson.

«Задачи армии разнообразны. Она будет выполнять задачи "в области защиты собственности, наблюдения, разведки и логистики" кантональной полиции (полиции административно-территориального округа — прим. «Ленты.ру»). Армия также обеспечивает кантон материалами и транспортными средствами. Эти меры дополняют меры безопасности кантональных властей», — отмечается в материале.

Подчеркивается, что данное число сопоставимо с уровнем организации Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, при проведении которого задействуют ежегодно около пяти тысячи военных. Согласно законам конфедерации, данное решение должно получить поддержку парламента.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страна примет участие в конференции по Украине. При этом он не уточнил, будет ли участвовать лично, отметив, что «уровень будет зависеть от сроков, логистики и параллельных обязательств».