Синоптики пообещали снегопад жителям российского региона

Синоптики сообщили, что в Якутии пойдет мокрый снег

23 мая в Якутии пойдет мокрый снег. О снегопаде сообщили в управлении гидрометеослужбы по российскому региону, заявление опубликовано на сайте службы.

По данным метеослужбы, снег ожидается в Анабарском и Булунском районах региона. В низменностях Якутии столбик термометра ночью опустится на два градуса ниже нуля, а на севере республики похолодает до минус семи.

При этом днем в центре и на востоке региона синоптики обещают до 28 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что жителей одного региона России призвали загорать, так как там установился приемлемый для человеческого организма уровень ультрафиолетового излучения.