69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
20:38, 22 мая 202469-я параллель

Синоптики пообещали снегопад жителям российского региона

Синоптики сообщили, что в Якутии пойдет мокрый снег

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

23 мая в Якутии пойдет мокрый снег. О снегопаде сообщили в управлении гидрометеослужбы по российскому региону, заявление опубликовано на сайте службы.

По данным метеослужбы, снег ожидается в Анабарском и Булунском районах региона. В низменностях Якутии столбик термометра ночью опустится на два градуса ниже нуля, а на севере республики похолодает до минус семи.

При этом днем в центре и на востоке региона синоптики обещают до 28 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что жителей одного региона России призвали загорать, так как там установился приемлемый для человеческого организма уровень ультрафиолетового излучения.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      «Создали имитацию того, что помогают нам». Пашинян обвинил две страны ОДКБ в помощи Баку и подготовке войны в Карабахе

      Инфляция в России превысила восемь процентов

      Российский военный рассказал о сбивающих ракеты «Осах»

      Синоптики пообещали снегопад жителям российского региона

      Россиянин лишился 340 тысяч после ночи с уголовницей с сайта знакомств

      Россиянин расправился со спящим знакомым на почве ревности

      Известная российская телеведущая показала особняк под Москвой

      Пьяная дебоширка назвала стюардессу жирной коровой и попыталась обнять мужчину

      Российский ППК-20 выдержал 3000 выстрелов подряд

      Два уголовника обиделись на россиянина и забили его лопатами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше