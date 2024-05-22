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18:11, 22 мая 2024Наука и техника

SpaceX запустила спутники военно-космической разведки США

SpaceX запустила партию спутников военно-космической разведки США

Фото: Joe Skipper / Reuters

Компания SpaceX запустила очередную партию спутников Национального управления военно-космической разведки США. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Ракета Falcon 9 с неназванным количеством космических аппаратов стартовала с базы Ванденберг Военно-воздушных сил Соединенных Штатов в штате Калифорния 22 мая в 11:00 по московскому времени.

Произведенный SpaceX пуск стал 52-м для компании в 2024 году и пятым стартом в интересах Национального управления военно-космической разведки США. После пуска носителя и отсоединения от второй ступени первая совершила успешную мягкую посадку на беспилотную платформу в Тихом океане.

В апреле агентство Reuters сообщило, что SpaceX объединилась с военно-промышленной корпорацией Northrop Grumman для создания низкоорбитальных спутников в интересах Минобороны США, позволяющих получать изображения поверхности Земли высокой четкости, качество которых может сравниться с получаемыми летательными беспилотниками снимками.

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      Иван Потапов
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