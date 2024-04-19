Reuters: SpaceX объединилась с Northrop Grumman для создания военных спутников

Компания SpaceX объединилась с военно-промышленной корпорацией Northrop Grumman для создания низкоорбитальных спутников в интересах Минобороны США, позволяющих получать изображения поверхности Земли высокой четкости, качество которых может сравниться с получаемыми летательными беспилотниками снимками. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о разработке системы из сотен разведывательных космических аппаратов, над созданием которой работает SpaceX. Участие в проекте Northrop Grumman объясняется необходимостью использования ряда чувствительных технологий, в частности, особых датчиков, которые власти США не хотят передавать в руки одной компании. «В интересах правительства не инвестировать полностью в одну компанию, управляемую одним человеком», — сказал один из источников информационного агентства.

Reuters пишет, что в ближайшее время Northrop Grumman для проверки и дооснащения специальным оборудованием получит от SpaceX не менее 50 секретных спутников.

В декабре 2022 года издание Defense News сообщило, что компания SpaceX создала новую бизнес-единицу — подразделение Starshield, в рамках которой планирует взаимодействовать с Минобороны США. В рамках Starshield пользователи из сектора нацбезопасности США могут рассчитывать на «дополнительные высоконадежные криптографические возможности» для безопасной обработки и передачи данных на базе технологии спутников Starlink, а также создание и запуск новых космических аппаратов для связи и наблюдения за поверхностью Земли.