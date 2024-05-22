Минобороны: спасательный буксир «Михаил Чеков» спустили на воду в Астрахани

Спасательный буксир «Михаил Чеков» проекта 22870 Военно-морского флота (ВМФ) России спустили на воду на верфи Астраханского судоремонтного завода. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщает ТАСС.

Присутствовавших на мероприятии от имени главкома ВМФ поприветствовал контр-адмирал Ильяс Шигапов, который поблагодарил корабелов за их работу.

После завершения программы испытаний и подъема флага корабль должен войти в состав Черноморского флота.

Ранее Минобороны сообщило, что российские малый ракетный катер «Тайфун» и патрульный корабль «Виктор Великий» спустили на воду на Зеленодольском судостроительном заводе.