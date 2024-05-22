69-я параллель
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15:25, 22 мая 202469-я параллель

Спасение унесенной ветром российской серфингистки в Арктике сняли на видео

Спасатели помогли унесенной ветром участнице чемпионата по серфингу в Териберке

В Териберке Мурманской области спасатели помогли участнице чемпионата по серфингу, которую унесло ветром в сторону от берега. Видео спасения россиянки опубликовал «СеверПост».

На снятых корреспондентом агентства кадрах видно, как серфингистка пыталась выплыть на берег, однако самостоятельно сделать это ей не удалось. Для помощи девушке в воду зашел спасатель, который обошел спортсменку и прикрыл спиной от волн, пока она гребла к берегу.

Как рассказала жительница Мурманска, ветер отнес доску для серфинга от берега, и она не смогла поймать волну. По словам россиянки, она начала тренироваться в январе 2024 года, и чемпионат в Териберке стал для нее первым серьезным испытанием.

Ранее в Карелии во время шторма на Сямозере волна накрыла лодку с находящимся в ней мужчиной. Россиянину удалось доплыть до ближайшего острова, который оказался необитаемым. В результате он три дня выживал в заброшенной часовне, питаясь вареньем из банки, найденной в покинутом доме.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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