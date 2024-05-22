Стартап по созданию продуктов личной гигиены привлек миллионы долларов

Датский стартап Cellugy привлек $5,3 млн для создания экосредств гигиены

Датский стартап по разработке биотехнологий Cellugy привлек 4,9 миллиона евро (5,3 миллиона долларов) для расширения производства экологически чистых и биоразлагаемых компонентов для средств личной гигиены. Об этом сообщает ESGtoday.

Специальные биопродукты заменяют компоненты, созданные с использованием ископаемого топлива. Производимая стартапом целлюлоза разработана на основе биоконсервации сахара с помощью специальных микроорганизмов. Продукт предназначен для использования при производстве средств личной гигиены, косметики, а также текстиля, упаковки, красок, чернил и многого другого.

Полученные деньги Cellugy собирается использовать для производства новой сухой целлюлозы EcoFLEXY в промышленных масштабах.

Ранее американский стартап Terragia Biofuel привлек шесть миллионов долларов для создания биотоплива из целлюлозы. Компания разработала способ обработки биомассы с помощью микроорганизмов.