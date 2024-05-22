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07:21, 22 мая 2024Силовые структуры

Трех 16-летних россиян задержали за поджог на железной дороге

В Кузбассе ФСБ и МВД задержали трех подростков за диверсию на железной дороге

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Кемеровской области МВД и ФСБ задержали трех 16-летних местных жителей за поджог релейного шкафа на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

По данным ведомства, незнакомец в интернете предложил подросткам за 60 тысяч рублей поджечь оборудование на перегоне станций Бачаты — Артышта-1 Западно-Сибирской железной дороги. Ребята согласились и получили инструкцию с тем, как это сделать.

Во время обысков у них изъяли мобильные телефоны, банковские карты, бутылку с остатками нефтепродукта и вещи, в которые несовершеннолетние были одеты в момент совершения преступления. Возбуждено дело по части 2 статьи 281 («Диверсия») УК РФ. Подозреваемые арестованы.

Ранее стало известно, что суд в Петербурге дал восемь лет призывнику, дважды пытавшемуся поджечь релейный шкаф.

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      Екатерина Кашурникова
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