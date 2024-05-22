Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:19, 22 мая 2024Мир

Турция поприветствовала признание Палестины Испанией, Ирландией и Норвегией

МИД Турции: Анкара рада, что Испания, Ирландия и Норвегия признали Палестину

Фото: Brandon Bell / Getty Images

Анкара приветствует признание Палестины независимым государством Испанией, Ирландией и Норвегией. Об этом сообщается в заявлении МИД Турции.

«Мы очень рады, что Испания, Ирландия и Норвегия объявили о признании государства Палестина. Признание Палестины — это требование международного права, справедливости и совести. Это чрезвычайно важный шаг в плане восстановления узурпированных прав палестинского народа, находящегося под оккупацией», — указали в пресс-службе ведомства.

В Министерстве подчеркнули, что Турция будет прилагать все возможные усилия, чтобы «больше стран признали Палестину».

Ранее боевики ХАМАС поприветствовали признание Палестины рядом европейских стран. Как отметил член политбюро организации Бассем Наим, это решение «станет поворотным моментом в международной позиции по палестинскому вопросу».

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Три страны Европы признали независимость Палестины. Израиль пообещал за это серьезные последствия

      В Кремле отказались комментировать обвинения в госизмене российских ученых

      Европейская страна подтвердила подорожание шенгенских виз для россиян

      Захарова рассказала о сатанеющих под влиянием Запада политиках

      Польша захотела увеличить военное присутствие на границе с Белоруссией и Россией

      Россиянин вышел из машины на полном ходу и попал на видео

      Россиян предупредили об опасности жизни в маленькой квартире

      МИД России обвинил США в подрыве деятельности БРИКС

      Грузию лишат статуса кандидата на вступление в ЕС из-за закона об иноагентах

      Россияне назвали любимое музыкальное событие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше