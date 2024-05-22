Турция поприветствовала признание Палестины Испанией, Ирландией и Норвегией

МИД Турции: Анкара рада, что Испания, Ирландия и Норвегия признали Палестину

Анкара приветствует признание Палестины независимым государством Испанией, Ирландией и Норвегией. Об этом сообщается в заявлении МИД Турции.

«Мы очень рады, что Испания, Ирландия и Норвегия объявили о признании государства Палестина. Признание Палестины — это требование международного права, справедливости и совести. Это чрезвычайно важный шаг в плане восстановления узурпированных прав палестинского народа, находящегося под оккупацией», — указали в пресс-службе ведомства.

В Министерстве подчеркнули, что Турция будет прилагать все возможные усилия, чтобы «больше стран признали Палестину».

Ранее боевики ХАМАС поприветствовали признание Палестины рядом европейских стран. Как отметил член политбюро организации Бассем Наим, это решение «станет поворотным моментом в международной позиции по палестинскому вопросу».