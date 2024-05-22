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00:30, 22 мая 2024Среда обитания

Компания Quinbrook вложит миллионы долларов в зеленое железо

Компания Quinbrook вложит $3,5 млн в экологичную переработку железа

Фото: Malte Ossowski / Sven Simon / Globallookpress.com

Компания Quinbrook Infrastructure Partners разработает проект «Зеленое железо» в австралийском штате Квинсленд. В него планируется вложить 3,5 миллиона долларов, говорится на сайте организации.

В рамках проекта Quinbrook планирует перерабатывать железо за счет использования зеленого водорода, получаемого из возобновляемых источников энергии. Это позволит значительно снизить выбросы углекислого газа.

Проект будет включать добычу магнетитового железа и его переработку. Сейчас он находится на стадии утверждения. Ожидается, что разработка продлится несколько лет.

Ранее производитель алкоголя Pernod Ricard обнародовал новые климатические цели. Согласно плану, к 2030 году французская компания сократит вредные выбросы на 50 процентов.

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      Александра Качан
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