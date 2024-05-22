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09:29, 22 мая 2024Мир

В бундестаге обвинили Францию в экономии на военной помощи Украине

Глава комитета бундестага Штрак-Циммерманн: Франция экономит на помощи Украине

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Франция экономит на военной помощи Украине. В этом Париж обвинила глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн в интервью Politico.

«У Украины нет времени и помощь должна поступать гораздо быстрее. Я ожидаю, что Франция, именно потому, что она важная нация, не только — я не имею в виду это в негативном смысле — произнесет громкие речи, но и подкрепит свои слова действиями», — сказала она.

Накануне встречи министров иностранных дел Германии, Франции и Польши 22 мая Штрак-Циммерманн призвала министров быстро направить Киеву больше оружия и боеприпасов и систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что кабмин Германии не имеет единой позиции по вопросу поставок крылатых ракет Taurus на Украину, поэтому правительство не может принять единое решение по отправке.

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      Семен Александров
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