В Харьковской области рассказали об оставшихся в Волчанске мирных жителях

Ганчев: в частично подконтрольном ВС России Волчанске остаются мирные жители

В частично подконтрольном Вооруженным силам (ВС) России городе Волчанск Харьковской области остаются мирные жители. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, его слова приводит РИА Новости.

«В Волчанске все еще находятся мирные жители, они прячутся», — заявил Ганчев.

Глава ВГА региона также сообщал, что под контроль российских военных в Харьковской области перешло 49 населенных пунктов. Из них 36 находятся в Купянском районе. Помимо этого, Российская армия заняла 13 населенных пунктов на севере региона.

22 мая стало известно, что российские войска, предположительно, контролируют 50 процентов Волчанска в Харьковской области. Соответствующие данные о подконтрольных ВС РФ территориях опубликовал Telegram-канал SHOT.