В Иране простились с президентом Раиси
В Иране прошла церемония прощания с президентом Эбрахимом Раиси
В столице Ирана городе Тегеране прошла церемония прощания с президентом Эбрахимом Раиси и другими высокопоставленными пассажирами потерпевшего крушение вертолета, действо проходит под руководством духовного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщает РИА Новости.
По столице прошло траурное шествие в честь Раиси. От России на церемонии прощания присутствует спикер Госдумы Вячеслав Володин. Мероприятие прошло под усиленным надзором полиции и бригад скорой помощи.
Ранее аналогичная церемония прошла в иранском городе Тебриз. В поминальном шествии участвовали несколько тысяч человек, большинство из которых были в одежде траурных цветов.