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14:56, 22 мая 2024Мир

В Иране простились с президентом Раиси

В Иране прошла церемония прощания с президентом Эбрахимом Раиси

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

В столице Ирана городе Тегеране прошла церемония прощания с президентом Эбрахимом Раиси и другими высокопоставленными пассажирами потерпевшего крушение вертолета, действо проходит под руководством духовного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщает РИА Новости.

По столице прошло траурное шествие в честь Раиси. От России на церемонии прощания присутствует спикер Госдумы Вячеслав Володин. Мероприятие прошло под усиленным надзором полиции и бригад скорой помощи.

Ранее аналогичная церемония прошла в иранском городе Тебриз. В поминальном шествии участвовали несколько тысяч человек, большинство из которых были в одежде траурных цветов.

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      Виктория Кондратьева
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