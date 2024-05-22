В Иране простились с президентом Раиси

В Иране прошла церемония прощания с президентом Эбрахимом Раиси

В столице Ирана городе Тегеране прошла церемония прощания с президентом Эбрахимом Раиси и другими высокопоставленными пассажирами потерпевшего крушение вертолета, действо проходит под руководством духовного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщает РИА Новости.

По столице прошло траурное шествие в честь Раиси. От России на церемонии прощания присутствует спикер Госдумы Вячеслав Володин. Мероприятие прошло под усиленным надзором полиции и бригад скорой помощи.

Ранее аналогичная церемония прошла в иранском городе Тебриз. В поминальном шествии участвовали несколько тысяч человек, большинство из которых были в одежде траурных цветов.