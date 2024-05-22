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15:51, 22 мая 2024Интернет и СМИ

В Китае запустили обученный на идеях Си Цзиньпина чат-бот

FT: в Китае запустили чат-бот, обученный на идеях председателя КНР Си Цзиньпина

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

В Китае запустили чат-бот, обученный на идеях председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Отмечается, что бот был обучен на политико-философской работе «Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи», а также на другой официальной литературе. Ее перечень определило Управление кибербезопасности Китая.

По данным издания, чат-бот может отвечать на вопросы, создавать отчеты, делать пересказы, а также переводить с китайского языка на английский. В настоящее время новой разработкой пользуются только сотрудники исследовательского центра при интернет-регуляторе Китая. Однако со временем она может стать доступна для более широкого использования.

Ранее сообщалось, что в США искусственный интеллект (ИИ) будет выставлять оценки учащимся. Уточнялось, что речь идет о школах Техаса. По мнению исследователей, привлечение ИИ к проверке работ учеников поможет властям США экономить по несколько миллионов долларов в год.

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