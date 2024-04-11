В США ИИ начнет выставлять оценки учащимся

Texas Tribune: в Техасе нейросеть будет оценивать проверочные работы школьников

Власти штата Техас (США) будут использовать нейросеть для оценки проверочных работ учащихся школ. Об этом сообщает газета Texas Tribune.

Государственная организация «Техасское образовательное агентство» (TEA) начнет внедрять автоматическую систему оценки, основанную на инструментах искусственного интеллекта (ИИ). Ее будут использовать при проверке работ Оценки академической готовности штата Техас (STAAR).

В рамках модернизации чиновники изменили экзамены STAAR для учащихся третьего и восьмого классов, чтобы те включали в себя меньше вопросов с несколькими вариантами ответов. Теперь экзамен содержит в семь раз больше открытых вопросов, на которые нужно давать развернутый ответ. Ожидается, что проверять работы учащихся будет искусственный интеллект.

В рамках обучения нейросети показали 3000 правильных ответов на вопросы STAAR. В TEA считают, что внедрение ИИ поможет штату экономить 15-20 миллионов долларов в год, которые власти тратят на специалистов.

В начале апреля журналисты CNN рассказали, что в американских школах и колледжах начали чаще использовать чат-боты для оценивания работ учащихся. Считается, что ИИ поможет преподавателям сэкономить время и избежать эмоционального выгорания.