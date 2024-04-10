ИИ начали использовать для оценивания студентов

CNN: учителя в США начали ставить оценки студентам с помощью чат-ботов

В американских школах и колледжах начали чаще использовать чат-боты для оценивания работ учащихся. Об этом сообщается в материале телеканала CNN.

По словам журналистов медиа, не только студенты используют ChatGPT и другие инструменты искусственного интеллекта (ИИ). В качестве примера они привели профессора колледжа Итака Диану Гайески, которая начала загружать эссе своих учеников через ChatGPT. По словам специалиста, чат-бот помогает ей ставить оценки.

Ученые не смогли прийти к консенсусу относительно применения ИИ в образовании. Профессор деловой этики в Университете Вирджинии Дороти Лейднер заявила, что ИИ поможет учителям быстрее и более последовательно оценивать работы, избегая усталости и скуки. Однако она считает, что преподаватели в США должны учитывать персональные особенности студентов.

Специалист Университета Линчберга в Вирджинии Лесли Лэйн предупредила коллег о том, что чат-боты могут слить интеллектуальную собственность студентов в сеть. «Было бы неправильно загружать материал в ИИ, не предупредив об этом студентов заранее», — отметила Лэйн.

Доцент кафедры философии в Университете Линчберга Николас Франк рассказал, что ИИ склонны к упрощению. По словам Франка, никто еще не знает, насколько глубоко новые технологии будут интегрированы в повседневную жизнь.

В конце марта американские ученые проанализировали использование ИИ своими коллегами при написании научных статей. Авторы исследования заявили, что ученые чаще обращаются к чат-ботам и прочим инструментам, когда не успевают сдать работу в срок.