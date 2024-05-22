В Кремле объяснили визит Володина в Иран

Песков: президент Путин решил отправить Володина в Иран для прощания с Раиси

Российский лидер Владимир Путин принял решение об отправке спикера Госдумы Вячеслава Володина в Иран для прощания с президентом исламской республики Эбрахимом Раиси. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«После того как иранская сторона сообщила о церемонии прощания, о месте, о времени, президентом было принято такое решение. Им был уполномочен Володин на совершение этого полета», — объяснил он, отвечая на вопрос журналистов, почему было решено отправить делегата, несмотря на заявленное ранее отсутствие планов участвовать в траурных церемониях.

Ранее в Тегеране прошла церемония прощания с президентом Эбрахимом Раиси и другими высокопоставленными пассажирами потерпевшего крушение вертолета.