В Кремле отказались комментировать обвинения в госизмене российских ученых

Песков отказался комментировать обвинения в госизмене против российских ученых

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать обвинения в государственной измене против российских ученых, передает ТАСС.

Накануне к 14 годам колонии приговорили 77-летнего физика Анатолия Маслова по делу о госизмене. Россиянина обвинили в предоставлении Китаю данных о гиперзвуке, содержащих государственную тайну, делом занималась ФСБ. Подчеркивалось, что заседания суда были закрытыми из-за грифа «Совершенно секретно».

Физика Маслова арестовали летом 2022 года в Новосибирске. Он занимал должность главного научного сотрудника ИТПМ СО РАН. Ученый является ведущим специалистом в области динамики вязкого газа, а основное направление его научной деятельности — аэрогазодинамика.

Другим фигурантом дела, по которому обвинили Маслова, стал его коллега, директор ИТПМ СО РАН Александр Шиплюк.