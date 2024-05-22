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13:06, 22 мая 2024Россия

В Кремле отказались комментировать обвинения в госизмене российских ученых

Песков отказался комментировать обвинения в госизмене против российских ученых

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать обвинения в государственной измене против российских ученых, передает ТАСС.

Накануне к 14 годам колонии приговорили 77-летнего физика Анатолия Маслова по делу о госизмене. Россиянина обвинили в предоставлении Китаю данных о гиперзвуке, содержащих государственную тайну, делом занималась ФСБ. Подчеркивалось, что заседания суда были закрытыми из-за грифа «Совершенно секретно».

Физика Маслова арестовали летом 2022 года в Новосибирске. Он занимал должность главного научного сотрудника ИТПМ СО РАН. Ученый является ведущим специалистом в области динамики вязкого газа, а основное направление его научной деятельности — аэрогазодинамика.

Другим фигурантом дела, по которому обвинили Маслова, стал его коллега, директор ИТПМ СО РАН Александр Шиплюк.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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