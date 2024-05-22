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18:54, 22 мая 2024Интернет и СМИ

В Польше назвали условие стабильного мира в Восточной Европе

Myśl Polska: победа России над Украиной обеспечит стабильный мир

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В конфликте с Украиной Россия сражается не только за свои интересы, но и за изменение миропорядка, в частности — стабильного мира в Восточной Европе. Такую мысль озвучил журналист польского издания Myśl Polska Эдвард Карольчук.

Карольчук отметил, что для победы российским военным недостаточно разгромить противника на фронте. По мнению польского журналиста, успех России необходимо закрепить мирным соглашением, обеспечивающим благоприятные политические и экономические условия для стран в Восточной Европе.

«Время (...) команды [украинского лидера Владимира] Зеленского не вернется. После подписания мира должна быть обеспечена безопасность воюющих сторон и государств, участвующих в этом конфликте», — назвал условие стабильного мира в Восточной Европе журналист.

Ранее журналист из США Рассел Бентли назвал возможное последствие России в спецоперации. Он заявил, что подобный исход может предотвратить ядерную войну.

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