Политолог Ищенко: для победы над Украиной надо убивать 5 тысяч солдат ВСУ в день

Если нет возможности завершить СВО переговорами, то надо успеть «ликвидировать Украину» раньше, чем европейские страны успеют отправить туда экспедиционный корпус. Соответственно, чем быстрее российские войска уничтожают украинские пополнения, тем скорее это приведет к победе над бывшей советской республикой, заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва» президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

«Сейчас мы в день убиваем по полторы-две тысячи, они не успевают восполнять потери, численность их падает, но относительно медленно. Будем убивать по пять тысяч в день — будет нормально», — назвал он достаточное для победы над Украиной число ежедневных потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что в Киеве военные чиновники призывают граждан готовиться к территориальным потерям Украины в ближайшие месяцы. Отмечается, что ВСУ необходимо утроить набор новобранцев. При этом мобилизация и военная помощь из США лишь облегчит положение Киева, поскольку наиболее глубокой проблемой остается отсутствие последовательной стратегии противостояния долгосрочной угрозе, которую Россия представляет для Украины.