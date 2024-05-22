В России оценили темпы ремонта энергообъектов после атак беспилотников

Новак: восстановление энергообъектов в РФ после атак БПЛА идет быстрыми темпами

Восстановление объектов российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК) после атак украинских беспилотников (БПЛА) идет быстрыми темпами. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, его слова приводит Telegram-канал журналиста Павла Зарубина.

Вице-премьер уточнил, что нынешние темпы ремонта нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и других поврежденных энергообъектов позволяют обеспечивать работу региональных предприятий в полном объеме.

В то же время Новак не исключил вероятности повторных атак украинских беспилотников на объекты российского ТЭК. «Конечно, на 100 процентов исключить (атаки украинских БПЛА на НПЗ в России — прим. «Ленты.ру») невозможно», — резюмировал Новак.

На фоне подобных угроз в России продолжают совершенствоваться технологии защиты энергетических объектов, добавил он. «Эта работа идет в постоянном режиме», — заключил вице-премьер.

Ранее агентство Reuters сообщило о быстром восстановлении работы на ключевых российских нефтеперерабатывающих заводах, поврежденных в результате атак украинских беспилотников. В итоге, как уточнили эксперты, простаивающие мощности заводов сократились с 14 процентов в конце марта до 10 процентов к середине апреля.