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15:36, 22 мая 2024Экономика

В России оценили темпы ремонта энергообъектов после атак беспилотников

Новак: восстановление энергообъектов в РФ после атак БПЛА идет быстрыми темпами

Фото: Вадим Брайдов / Коммерсантъ

Восстановление объектов российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК) после атак украинских беспилотников (БПЛА) идет быстрыми темпами. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, его слова приводит Telegram-канал журналиста Павла Зарубина.

Вице-премьер уточнил, что нынешние темпы ремонта нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и других поврежденных энергообъектов позволяют обеспечивать работу региональных предприятий в полном объеме.

В то же время Новак не исключил вероятности повторных атак украинских беспилотников на объекты российского ТЭК. «Конечно, на 100 процентов исключить (атаки украинских БПЛА на НПЗ в России — прим. «Ленты.ру») невозможно», — резюмировал Новак.

На фоне подобных угроз в России продолжают совершенствоваться технологии защиты энергетических объектов, добавил он. «Эта работа идет в постоянном режиме», — заключил вице-премьер.

Ранее агентство Reuters сообщило о быстром восстановлении работы на ключевых российских нефтеперерабатывающих заводах, поврежденных в результате атак украинских беспилотников. В итоге, как уточнили эксперты, простаивающие мощности заводов сократились с 14 процентов в конце марта до 10 процентов к середине апреля.

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      Анатолий Акулов
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