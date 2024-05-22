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14:39, 22 мая 2024Россия

В России предложили запретить продавать сигареты лицам младше 21 года

В России предложили ввести запрет на продажу сигарет лицам младше 21 года

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В России следует ввести запрет на продажу сигарет и другой табачной или никотинсодержащей продукции, а также кальянов лицам младше 21 года. С таким предложением на имя заместителя председателя Государственной Думы Анны Кузнецовой обратилась уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, сообщает в среду, 22 мая, RT.

По ее словам, здоровье и благополучие подростков — это двигатель преобразований в процессе формирования более здорового и устойчивого общества.

Детский омбудсмен Татарстана попросила вице-спикера нижней палаты парламента инициировать разработку соответствующего законопроекта.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, комментируя информацию о планах правительства России запретить жидкости для электронных сигарет с ароматизаторами, пищевыми и биологически активными добавкам, спрогнозировал полный запрет вейпов, подчеркнув, что такая мера может быть реализована совсем скоро.

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      Игорь Дмитров
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