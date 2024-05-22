В российском городе загорелось промышленное здание

В Саранске загорелся склад с бумагой и макулатурой

В Мордовии загорелось промышленное здание, пожар охватил почти две тысяч квадратных метров. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

ЧП произошло в Саранске, где огонь охватил здание склада, где хранилась бумага и макулатура.

«В Мордовии огнеборцы МЧС России тушат пожар на складе. (...) На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших на данный момент нет. Других подробностей в ведомстве не привели.

Ранее в Ижевске на территории тюремной больницы произошел пожар. Пламя вспыхнуло на трансформаторной подстанции. Площадь возгорания составляет 150 квадратных метров. Ижевская ЛИУ-4 профилирована для содержания и лечения осужденных, больных туберкулезом. Кроме того, в учреждении есть отряды для арестантов, у которых диагноз не подтвердился.