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20:45, 22 мая 2024Россия

В российском городе загорелось промышленное здание

В Саранске загорелся склад с бумагой и макулатурой

Кадр: МЧС России

В Мордовии загорелось промышленное здание, пожар охватил почти две тысяч квадратных метров. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

ЧП произошло в Саранске, где огонь охватил здание склада, где хранилась бумага и макулатура.

«В Мордовии огнеборцы МЧС России тушат пожар на складе. (...) На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших на данный момент нет. Других подробностей в ведомстве не привели.

Ранее в Ижевске на территории тюремной больницы произошел пожар. Пламя вспыхнуло на трансформаторной подстанции. Площадь возгорания составляет 150 квадратных метров. Ижевская ЛИУ-4 профилирована для содержания и лечения осужденных, больных туберкулезом. Кроме того, в учреждении есть отряды для арестантов, у которых диагноз не подтвердился.

ЖЗЛ
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