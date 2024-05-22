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11:04, 22 мая 2024Наука и техника

В США испытали ракету Patriot PAC-3 для кораблей

TWZ: ракету Patriot PAC-3 для кораблей ВМС США успешно испытали

Фото: Lockheed Martin

Компания Lockheed Martin провела успешные испытания зенитной управляемой ракеты Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE). Испытания стали шагом к оснащению кораблей Военно-морских сил (ВМС) США новой ракетой, пишет The War Zone (TWZ).

Выпущенный из установки вертикального пуска Mk 41 Vertical Launching System перехватчик успешно уничтожил цель, имитировавшую крылатую ракету. Перехватом управляла модульная версия корабельной боевой информационно-управляющей системы Virtualized Aegis Weapon System. При этом неизвестно, какой радар использовали для передачи данных ракете. Отмечается, что PAC-3 MSE, которые используют в комплексе Patriot, управляются штатным радаром «Патриота».

«Используя контейнерную пусковую установку серии Mk 70 в ходе испытаний, компания Lockheed Martin также продемонстрировала, что это изделие может быть легко установлено на различных платформах на море и на суше», — пишет издание.

PAC-3 MSE работает по принципу hit-to-kill, который подразумевает поражение цели прямым ударом. Также ракета несет небольшую боевую часть с поражающими элементами, которую называют «усилителем летальности». Отмечается, что PAC-3 может перехватывать баллистические ракеты.

В октябре 2023 года ВМС США испытали зенитную ракету Standard Missile 6 (SM-6), способную поражать надводные и воздушные цели, на корабле Savannah типа Independence. Для запуска ракеты использовали контейнерную пусковую установку.

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      Даниил Иринин
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