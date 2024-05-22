В Сумской области начали восстанавливать электроснабжение после ударов ВС России

В Сумской области Украины восстанавливают электроснабжение после ударов ВС РФ

В Сумской области Украины начались работы по восстановлению электроснабжения после ударов ВС РФ по энергетическим объектам. Об этом областная военная администрация региона сообщила на своей странице в Facebook («запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской»).

«Противник нанес авиационный удар по энергетическим объектам. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения», — сказано в сообщении.

Ранее Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что покровское направление является самым напряженным на всей линии фронта. Отмечается, что на отдельных участках военным необходимо провести маневры. Руководство ВСУ добавило, что тяжелые бои также происходят в направлении Новоалександровки, Калинового, Прогресса и Евгеньевки.