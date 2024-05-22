В воспитательных колониях разрешили носить леггинсы, пижамы и халаты

Минюст разрешил носить в воспитательных колониях леггинсы, пижамы и халаты

В воспитательных колониях разрешили носить жакет с юбкой, легинсы, пижамы и домашние халаты, следует из приказа Минюста. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Эта одежда должна быть определенного цвета. В частности, халаты должны быть сделаны из хлопчатобумажного махрового полотна зеленого цвета светлых тонов, а легинсы — из трикотажного полотна черного цвета.

Ведомство внесло изменения в приказ о вещевом довольствии несовершеннолетних осужденных от 2013 года. Ранее эта одежда не входила в перечень разрешенных.

Ранее Минюст предложил ввести в следственных изоляторах (СИЗО) новую штатную должность для священников — сотрудник по работе с верующими. Глава ведомства Константин Чуйченко рассказывал, что уже направил соответствующий законопроект в правительство. Он уточнял, что эту должность займут священники традиционных российских религий.