В Японии заявили о новом стороннике России в Азии

JB: Вьетнам изменил позицию по отношению к конфликту на Украине в пользу Москвы

Вьетнам изменил нейтральную позицию по отношению к конфликту на Украине в пользу Москвы. О новом стороннике России в Азии заявили журналисты онлайн-издания JB Press, базирующегося в Японии.

В статье отмечается, что руководству Вьетнама по опыту столкновений с войсками Соединенных Штатов известно, что исход сухопутных столкновений — таких, как на Украине, — определяется численностью солдат и моральным духом сторон, именно поэтому вьетнамские власти уверены в победе Москвы в конфликте с Киевом.

По мнению авторов материала, нерешительная дипломатия Вьетнама наносит серьезный ущерб интересам страны. По этой причине, а также в связи с ухудшающимися отношениями с Белым домом, правительство страны окончательно выбрало сторону и попросило президента России Владимира Путина о визите, отмечают журналисты.

Обозреватели считают, что данное приглашение может повлиять и на другие страны, которые сохраняют нейтралитет в отношении украинского конфликта. Таким образом, они могут пересмотреть свою дипломатическую позицию, заключили авторы публикации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что у Путина есть действующее приглашение во Вьетнам, но сроки поездки пока не определены. Глава государства получил приглашение посетить Ханой от Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга.