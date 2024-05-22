Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:50, 22 мая 2024Интернет и СМИ

В Японии заявили о новом стороннике России в Азии

JB: Вьетнам изменил позицию по отношению к конфликту на Украине в пользу Москвы

Фото: Grigory Sysoyev / Reuters

Вьетнам изменил нейтральную позицию по отношению к конфликту на Украине в пользу Москвы. О новом стороннике России в Азии заявили журналисты онлайн-издания JB Press, базирующегося в Японии.

В статье отмечается, что руководству Вьетнама по опыту столкновений с войсками Соединенных Штатов известно, что исход сухопутных столкновений — таких, как на Украине, — определяется численностью солдат и моральным духом сторон, именно поэтому вьетнамские власти уверены в победе Москвы в конфликте с Киевом.

По мнению авторов материала, нерешительная дипломатия Вьетнама наносит серьезный ущерб интересам страны. По этой причине, а также в связи с ухудшающимися отношениями с Белым домом, правительство страны окончательно выбрало сторону и попросило президента России Владимира Путина о визите, отмечают журналисты.

Обозреватели считают, что данное приглашение может повлиять и на другие страны, которые сохраняют нейтралитет в отношении украинского конфликта. Таким образом, они могут пересмотреть свою дипломатическую позицию, заключили авторы публикации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что у Путина есть действующее приглашение во Вьетнам, но сроки поездки пока не определены. Глава государства получил приглашение посетить Ханой от Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      В России выявили сотни случаев заражения новым штаммом COVID-19. Чем он опасен?

      В Нидерландах пригрозили отключить станки на Тайване в случае боевых действий

      Туристка отправилась в отпуск с друзьями, упала со скалы и не выжила

      Пьяные россияне скинули чужих детей с балкона пятого этажа

      Зеленский рассказал о причинах не приглашать Россию на «саммит мира»

      Российская легкоатлетка-чемпионка рассказала о мыслях выступать за Казахстан

      Из Харьковской области эвакуировали более 10 тысяч жителей

      Ребенок мигрантов систематически избивал первоклассника в российском городе

      Россиян предупредили о всплеске мошенничества с арендой жилья

      Россияне раскрыли главный способ отслеживания своих расходов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше