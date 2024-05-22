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17:58, 22 мая 2024Силовые структуры

Задержание спецназом заработавших 30 миллионов рублей мошенников попало на видео

Росгвардия задержала в Москве автоподставщиков, заработавших 30 млн руб.

В Москве сотрудники МВД при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии задержали группу автоподставщиков, незаконно заработавших на мошенничестве 30 миллионов рублей. Оперативное видео предоставили «Ленте.ру» в Росгвардии.

На кадрах видны силовики, врывающиеся в квартиры участников организованной преступной группы.

По данным МВД, с 2020 года аферисты провоцировали ДТП на сложных участках. Они выбирали перекрестки с круговым движением, где вынуждали неопытных водителей совершать столкновения. После аварий обвиняемые составляли европротоколы и взыскивали со страховых компаний крупные выплаты. В состав группировки входили шесть москвичей, трое из них арестованы. Им вменяется как минимум 48 преступных эпизодов.

21 мая в МВД раскрыли схему мошенничества, когда жители Читы, собираясь снять квартиру, попались в сети супругов-аферистов.

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      Любовь Ширижик
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