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15:31, 22 мая 2024Забота о себе

Врачи предупредили о распространенном симптоме многих опасных болезней

Отоларинголог Яковлева: потеря обоняния может быть симптомом болезни Альцгеймера

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Потеря обоняния может быть симптомом не только коронавирусной инфекции, но и многих других опасных болезней, предупредила врач-оториноларинголог Анна Яковлева. Об этом она поговорила с «Вечерней Москвой».

Яковлева обратила внимание на то, что проблемы с обонянием могут стать одним из симптомов болезни Альцгеймера или сахарного диабета. Также этот распространенный симптом появляется в результате черепно-мозговой травмы, осложнений после операции на головном мозге, а также из-за гормональных колебаний, например, на фоне беременности или климакса.

Специалист добавила, что обоняние постепенно снижается и при старении организма. «Часть мозга, отвечающая за восприятие запахов, со временем теряет свои нейроны. И пожилые люди становятся не способны четко различать тонкие ароматы и вкус пищи», — рассказала врач.

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Снижение способности чувствовать запахи и обонятельные галлюцинации случаются и при некоторых видах психических расстройств — шизофрении, депрессии, биполярном расстройстве, перечислила врач. Если привычные ароматы пропали, а духи и специи не звучат, как раньше, Яковлева порекомендовала обратиться к отоларингологу.

Ранее хирург Александр Умнов назвал достаточный для реабилитации алкоголика срок. По его словам, за год трезвой жизни все внутренние органы придут в норму, но главной проблемой останутся срывы.

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      Александра Лисица
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