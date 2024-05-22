Всех без исключения пассажиров самолетов начнут досматривать в аэропортах Турции

Минтранс Турции: все пассажиры будут подвергаться досмотру в аэропортах страны

Глава Министерства транспорта Турции Абдюлькадир Уралоглу заявил, что в аэропортах страны будут досматривать всех без исключения пассажиров. Об этом сообщает издание Hurriyet.

Уточняется, что министр выступил с таким заявлением, комментируя законопроект, предполагающий изменения в законе о гражданской авиации. По его словам, все путешественники будут досматриваться с помощью специальных устройств при входе в аэропорт.

«В случаях, когда поиска с помощью устройства недостаточно, будет произведен ручной досмотр. Пассажир, не давший согласия на досмотр себя или своих вещей, не будет допущен в самолет», — пояснил Уралоглу.

Ранее в мае сообщалось, что россияне, которые переехали в Турцию после начала специальной военной операции, стали массово покидать страну и перемещаться в другие государства. Так, выяснилось, что в мае число россиян с видом на жительство в Турции по сравнению с концом 2022 года уменьшилось со 154 тысяч до 96 тысяч.