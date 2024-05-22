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16:27, 22 мая 2024Бывший СССР

Полковник объяснил решение бойцов ВСУ сдаться после пленения россиянина

Полковник Матвийчук: боец «Сорока» убедил, что сдача — гарантия жизни бойцов ВСУ

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российский военный с позывным «Сорока» смог убедить бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), что сдача в плен — это гарантия жизни, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Так в беседе с «Лентой.ру» он объяснил желание украинских военнослужащих после разговора с попавшим к ним в плен российским солдатом сдаться.

«Следуя психологическому состоянию ВСУ, мы приходим к выводу, что их моральный дух достаточно низок. Особенно у мобилизованных. Мы видим, как их мобилизуют. Это не что иное, как захват людей и их отправка в неизвестном направлении. То есть они реально, при определенных гарантиях своей жизни, готовы сдаваться в плен», — поделился Матвийчук.

По словам полковника в отставке, многие украинские солдаты, сдаваясь, ставят условие о невозвращении на Украину до конца боевых действий.

«Потому что их потом опять засылают на фронт», — добавил он.

Наш солдат смог убедить солдат ВСУ, что сдача в плен — это гарантия их жизни

Анатолий Матвийчукполковник в отставке

Ранее стало известно, что военный 9-й бригады российских войск с позывным «Сорока» попал в плен и убедил бойцов ВСУ сдаться. Об этом он рассказал проекту WarGonzo в Telegram.

Военный уточнил, что украинские военные были обычные мобилизованные. Российский штурмовик понял в ходе разговора, что солдаты ВСУ не хотят принимать участие в боевых действиях. Как отметил «Сорока», украинские военнослужащие боялись расстрела, но он пообещал им сохранность и сдержал свое слово.

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      Варвара Кошечкина
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