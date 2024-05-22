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18:38, 22 мая 2024Россия

Жителям части Харьковской области пообещали российские паспорта

Ганчев: жителям контролируемой части Харьковской области выдадут паспорта России

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Жителям взятой под контроль Вооруженными силами России части Харьковской области выдадут российские паспорта. Об этом заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, пишет РИА Новости.

Он напомнил, что жители Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) меняли свои паспорта на российские или сразу оформляли российское гражданство. «Поэтому, исходя из этого опыта, нами было принято решение, что, если люди хотят вступить в российское гражданство, сразу оформлять им российский паспорт», — сказал Ганчев.

Он добавил, что в Харьковской области также есть школы, которые могут выдавать детям свидетельства об их окончании по российскому образцу.

Ранее Ганчев призвал дать жителям Харьковской области возможность высказаться о том, каким они видят собственное будущее.

До этого президент России Владимир Путин завил об отсутствии планов брать под контроль Харьков. При этом он объяснил наступление российских войск в регионе необходимостью создания на этой территории санитарной зоны, так как ВСУ «продолжают обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород».

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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