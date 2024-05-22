Ганчев: нужно дать жителям Харьковской области возможность выбрать свое будущее

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что населению региона нужно дать возможность выбрать собственное будущее. Его слова передает РИА Новости.

«Наша задача — дать возможность людям высказаться, и потом уже население Харьковщины будет принимать решение, каким они видят наше будущее», — заявил Ганчев.

По его словам, российская сторона осведомлена о том, какая политика ведется на Украине в отношении жителей города.

Ранее Ганчев рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) бьют по домам жителей Харьковской области, отказывающихся эвакуироваться.

По его словам, в регионе достаточно много людей, отказавшихся покидать свои дома. Их обвиняли в том, что они ожидают прихода Российской армии, называли «ждунами» и коллаборационистами.

Помимо этого, чиновник рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России заняли в Харьковской области 49 населенных пунктов.