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16:28, 22 мая 2024Бывший СССР

Ганчев призвал дать жителям Харьковской области возможность выбрать свое будущее

Ганчев: нужно дать жителям Харьковской области возможность выбрать свое будущее

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что населению региона нужно дать возможность выбрать собственное будущее. Его слова передает РИА Новости.

«Наша задача — дать возможность людям высказаться, и потом уже население Харьковщины будет принимать решение, каким они видят наше будущее», — заявил Ганчев.

По его словам, российская сторона осведомлена о том, какая политика ведется на Украине в отношении жителей города.

Ранее Ганчев рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) бьют по домам жителей Харьковской области, отказывающихся эвакуироваться.

По его словам, в регионе достаточно много людей, отказавшихся покидать свои дома. Их обвиняли в том, что они ожидают прихода Российской армии, называли «ждунами» и коллаборационистами.

Помимо этого, чиновник рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России заняли в Харьковской области 49 населенных пунктов.

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      Валентин Карант
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