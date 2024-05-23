Актриса станцевала в купальнике перед камерой в честь своего 66-летия

Актриса Дениз Уэлч станцевала в купальнике перед камерой в честь своего 66-летия

Английская актриса, телеведущая и писательница Дениз Уэлч станцевала в откровенном наряде перед камерой в честь своего дня рождения. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость отметила 66-летие, снявшись на яхте в слитном красном купальнике. При этом данный предмет гардероба оказался оформлен глубоким декольте, которое частично обнажало грудь артистки. В то же время звезда примерила белые шлепанцы на толстой подошве и сделала маникюр и педикюр в тон одежде.

«Мне 66! Что?! Однако я благодарна, что зашла так далеко! Чтобы попасть сюда, мне пришлось пережить много взлетов и падений, но я здесь и очень счастлива», — указала в подписи автор поста.

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