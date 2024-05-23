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20:42, 23 мая 2024Силовые структуры

Двух сожителей задержали по подозрению в покушении на детей в российском регионе

В Бердянске задержали пару по подозрению в покушении на убийство детей знакомой

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Бердянске Запорожской области задержали мужчину и его сожительницу, которые подозреваются в покушении на убийство двух детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 21 мая подозреваемые в состоянии алкогольного опьянения выбросили с балкона пятого этажа годовалую девочку и трехлетнего мальчика, с которыми их попросила посидеть знакомая. На детские крики прибыли сотрудники полиции, малолетних госпитализировали. Их жизни ничто не угрожает.

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.

Ранее сообщалось, что в Крыму мужчина ударил 15-летнюю падчерицу в спину ножом.

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      Илона Палей
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