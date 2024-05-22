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13:25, 22 мая 2024Силовые структуры

Россиянин ударил падчерицу в спину ножом и получил семь лет колонии

В Крыму мужчина ударил 15-летнюю падчерицу в спину ножом

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Крыму мужчина ударил 15-летнюю падчерицу в спину ножом и получил семь лет колонии. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

Правоохранители узнали о тиране от жены его друга. Она рассказала оперативникам о произошедшем после того, как злоумышленник похвастался, что совершил нападение на дочь своей возлюбленной. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По информации Telegram-канала, нападение на подростка осужденный совершил в состоянии алкогольного опьянения еще в октябре прошлого года. Тогда он остался безнаказанным, потому что мать девочки побоялась идти в полицию. Фигурант нападал и на нее — избивал и калечил.

Ранее сообщалось, что жительница Омска напала с молотком на девятилетнего сына и с ножом — на 87-летнюю мать.

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      Анна Габай
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