Электромобили оказались опасными для пешеходов

The Guardian: электрокары чаще сбивали пешеходов, чем обычные автомобили

Электрические автомобили оказались опаснее для пешеходов, чем машины с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Об этом сообщает газета The Guardian.

Журналисты издания сослались на исследование Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM). Ученые заявили, что в Великобритании электрокары чаще сбивают пешеходов, чем традиционные машины с бензиновым или дизельным двигателем. Риск ДТП с участием электромобиля в городе выше, чем в сельской местности.

Специалисты основывались на данных о 32 миллиардах миль поездок электрокаров и трех триллионах миль поездок на автомобилях с ДВС. Число наездов на пешеходов традиционных автомобилей в количественном отношении оказалось выше, однако в пересчете на милю электрокары в два раза чаще сбивали людей на дороге. В три раза чаще это происходило в городской черте.

«Электрические автомобили представляют опасность для пешеходов, потому что их меньше слышно, чем бензиновые или дизельные автомобили», — объяснил причину феномена профессор эпидемиологии и статистики Фил Эдвардс. Также водители транспортных средств на электрической тяге чаще моложе и имеют меньше опыта, чем владельцы автомобилей с ДВС.

Ранее стало известно, что в России собрались ужесточить правила парковки для водителей электрокаров. Так, в новых Правилах дорожного движения (ПДД) водитель не сможет безнаказанно оставлять электромобиль у зарядных станций без цели зарядки.