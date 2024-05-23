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17:08, 23 мая 2024Мир

Госдеп США одобрил идею ударов ВСУ по России

NYT: Госдепартамент США одобрил идею ударов ВСУ по территории России

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Госдепартамент США одобрил идею ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«С подобной инициативой выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. Ее еще не представили официально президенту США Джо Байдену, так как непонятно, насколько сильной будет поддержка среди окружения президента. Предложение Госдепартамента вызвало оживленные дискуссии по поводу разрешения ВСУ атаковать российские территории американским оружием», — сообщается в материале издания.

Отмечается, что данная идея стала результатом визита госсекретаря США в Киев 14 мая. Позиция Блинкена по поводу американского оружия изменилась из-за успехов Вооруженных сил России на Украине.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США пытается оказывать давление на администрацию Байдена с целью разрешить ВСУ бить американским высокоточным оружием по российской территории.

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      Дарья Устьянцева
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